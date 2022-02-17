У Польщі українці на авто розтрощили паркан прикордонної служби

На момент ДТП водій був тверезий.

У Польщі українці влаштували ДТП. Автівка влетіла і потрощила паркан прикордонної служби.

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Про це повідомляє gazetalubuska.pl.

Нетиповий інцидент стався посеред дня, вчора, 16 лютого. Водій легковика раптом злетів з дороги протаранив паркан місцевого осередку Надоджанського відділу прикордонної служби. Від удару в паркані залишилася дірка.

З'ясувалося, в авто перебували четверо українців.

Правоохоронці перевірили легальність їх перебування в Польщі, а також вивчають обставини, які призвели до ДТП.

Водія авто оштрафували на 1200 злотих. Також вилучили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість, не впорався з кермуванням і з'їхав з дороги. Відомо, що він був тверезим.

Нагадаємо, що у Польщі покарали українця, який проживає в гміні Клобуцьк (Сілезьке воєводство). Він почав завалювати лісосмугу побутовим сміттям.

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