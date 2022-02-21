У Польщі українець ефектно зіграв прокурора і загримів до в'язниці

У Польщі українець ефектно зіграв прокурора і загримів до в'язниці

Чоловік обманом видурив гроші у літньої жінки.

У Польщі судитимуть 57-річного громадянина України через те, що ефектно зіграв прокурора, щоправда, за межами знімального майданчика.

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Про це повідомляється на сайті люблінської поліції.

Українця затримализа перевтілення у співробітника прокуратури і видурював гроші у довірливих жителів. Жертвою "актора" стала 83-річна жителька Любліна. Громадянин України зателефонував до жінки і назвався співробітником прокуратури.

За легендою, група хакерів намагалася викрасти з її рахунку гроші, тож "прокурор" запропонував тимчасово перекласти гроші на безпечний рахунок, зокрема, на рахунок "прокуратури".

Пенсіонерка повірила в цю історію й таким чином віддала шахраєві понад 280 тисяч злотих. Наступного дня "прокурор" мав отримати решту грошей.



Жінка зняла в банку зі свого рахунку ще 50 тис злотих готівкою, наступні 150 тисяч мали їй віддати після вихідних.

Працівники банку вирішили перевірити, навіщо бабусі знадобилися такі гроші, і чому вона виглядала наляканою, тому вони повідомили про все правоохоронців.

Останні затримали громадянина України в момент передачі йому жінкою 50 тисяч злотих.



Правоохоронці також встановили, що чоловік причетний до аналогічних злочинів у Любліні - постраждалі втратили загалом 100 тисяч злотих.

Зараз українця заарештували. Він пробуде під арештом 3 місяці. Якщо його визнають винним, то покарання може бути навіть до 10 років в'язниці.



Нагадаємо, що у Польщі після розмови з правоохоронцями зник 41-річний заробітчанин з Тернопільської області. Про долю чоловіка невідомо від 26 січня.

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