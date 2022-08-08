Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі українець отримав биткою по голові за любов до музики

Дата публікації
Перегляди
2512
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Польщі українець отримав биткою по голові за любов до музики

Фото: pixabay.com

У Польщі побили громадянина України.

Все через те, що він занадто голосно слухав музику.

Про інцидент повідомляється на сайті поліції Пуцького повіту.

Інцидент стався у в місті Хель Поморського воєводства Пуцького повіту ще наприкінці червня, але кривдника українця знайшли і затримали лише зараз.

За даними очевидців, 27-річний поляк напав на 24-річного українця, бо той, на його думку, занадто гучно включив музику. Нападник застосував бейсбольну битку. Він кілька разів вдарив нею україхнця по голові. В результаті останнього з травмами і навіть переломами доправили до лікарні.

Згодом правоохоронці розшукали нападника. Під час обшуку вдома у нього знайшли знаряддя злочину.

Затриманому висунули обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень та створенні безпосередньої загрози життю людини. За це йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Варшаві жорстоко побили українку, яка йшла забрати доньку із дитсадочка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація