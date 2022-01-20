У Польщі українець побив лікарку "швидкої", яка прибула на виклик

У Польщі українець побив лікарку "швидкої", яка прибула на виклик

Чоловіка забрали до райвідділення і оштрафували.

У Польщі у місті Болеславець Нижньосілезького воєводства українець з кулаками накинувся на лікарку "швидкої". Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

Інцидент стався на стоянці поблизу одного із супермаркетів. Там виявили чоловіка, який лежав на землі, тож очевидці викликали медиків.

Коли ті прибули на виклик і заходилися надавати допомогу потерпілому, з супермаркета вийшов нетверезий чоловік, який виявився його товаришем.

Він почав всіляко перешкоджати роботі медиків, а потім вдарив жінку-лікаря кулаком в обличчя. Агресора вгамував другий фельдшер і викликав поліцію.

Нападником виявився 37-річний українець. У його крові було 4,8 проміле алкоголю.

Пояснити мотиви свого вчинку він не зміг. Чоловіка звинуватили у порушенні фізичної недоторканності державного службовця. Рішенням суду йому призначили штраф на користь потерпілої.

Нагадаємо, що у Польщі українець повісився на дорожньому знаку. За попередніми даними, чоловік працював на автозаводі "Фольксваген". Причиною суїциду могли стати фінансові проблеми та сварки з дружиною.

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