У Польщі українець поцупив дорогуще авто з прокату і намагався дременути на ньому з країни

Громадянин України вирішив повернутися до України на новенькому авто, щоправда вкраденому.
У Польщі 25-річний українець взяв на прокат в автопозичальні вартісний легковик, а потім намагався на ньому втекти за кордон, а точніше в Україну. На пункті пропуску автокрадія затримали прикордонники.
Про це повідомляється на сайті Бещадського відділу прикордонної служби.
Громадянин України взяв напрокат автомобіль Audi Q5 2020 року випуску в одній із польських компаній. Легковик він не повернув. Фірма, яка займається прокатом авто, повідомила в поліцію про викрадення Audi Q5, вартість якого оцінюється в 200 тис зл.
Затримали українця в пункті пропуску в Медиці. На новому і дорогому автомобілі він вирішив повернутися в Україну із заробітків. Чоловіка затримали і передали польській поліції.
Нагадаємо, що у Польщі на голову українцеві, який працював у каналізаційному колодязі, наїхало авто.
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