У Польщі українець за одну поїздку примудрився зібрати повний "букет" порушень і підставити пасажирів

У Польщі українець за одну поїздку примудрився зібрати повний "букет" порушень і підставити пасажирів

За порушення українець заробив 1200 злотих штрафу.

У Польщі українець порушив кілька правил ПДР, за що отримав чималий штраф.

Також читайте Намагалися втекти: у Польщі десятки мігрантів влаштували бунт у центрі для іноземців

Про це повідомляє regiony.tvp.pl.

Інцидент стався у місті Пясечно Мазовецького воєводства. Правоохоронці помітили Ford Focus, який мчав на швидкості 112 км за годину (хоча в межах населнного пункту у Польщі дозволена швидкість – 50 км за годину). Копи почали переслідувати водія і наказали йому зупинитися.

За кермом авто перебував 20-річний громадянин України, а в салоні – ще 6 пасажирів (хоча у цьому авто дозволяється перевезення лише п'яти). Крім цього виявилося, що українець не мав із собою паспорта.

В результаті громадянина України позбавили водійських прав та оштрафували загалом на 1200 злотих: за перевищення швидкості, перевезення недозволеної кількості людей салоні авто та за те, що не мав при собі паспорта чи іншого документу, що підтверджує легальність перебування іноземця в Польщі.

Також на 500 злотих оштрафували кожного пасажира, бо вони теж були без документів.

Нагадаємо, що у Польщі українець втратив на заправці гроші, які планував відправити сім'ї в Україну. Знайти втрату чоловікові допомогли місцеві мешканці.