У Польщі українець зчинив переполох в аеропорту Вроцлава

Чоловік залишив без нагляду свій рюкзак.

У Польщі в аеропорту Вроцлава стався переполох через рюкзак українця. Чоловік залишив його без нагляду, що викликало занепокоєння охорони, правоохоронців та пасажирів.

Про це повідомляється на сайті Надоджанського відділу прикордонної служби.

У залі прильотів аеропорту Вроцлава виник переполох через залишений без нагляду рюкзак.



Охоронці його помітили, почекали, але власник за ним так і не прийшов. Після цього спецслужби перевірили рюкзак за допомогою стаціонарного рентген-сканера. Також до перевірки рюкзака на вміст вибухових речовин залучили службового собаку - у рюкзаку вибухівки не було, там перебували особисті речі.

Завдяки записам з камер відеоспостереження, вдалося встановити, що рюкзак залишила родина з дитиною. Приблизно через півгодини знайшовся і його власник - 37-річний громадянин України.

За залишені без нагляду речі українець має сплатити штраф у розмірі 500 злотих.

Нагадаємо, що Польщі 32-річний українець влаштував стрілянину на залізничному вокзалі у місті Лодзь на залізничній станції “Лодзь-Фабрична”.

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