У Польщі українка відгамселила ногами автобус, водій якого змушував її одягти маску

У Польщі українка відгамселила ногами автобус, водій якого змушував її одягти маску

Агресивну українку вгамували і доправили до відділення поліції.

У Польщі в місті Груєць (Мазовецьке воєводство) "відзначилася" громадянка України. Їй загрожує покарання за пошкодження майна - а саме рейсового автобуса.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Інцидент стався на автовокзалі міста Груєць. Водій автобуса попросив 33-річну пасажирку, якою виявилася громадянка України, вдягти маску, або вийти з салону. Жінка розлютилася і заходилася буцати ногами автобус.

На місце викликали поліцію. Агресивну українку вгамували і доправили до відділення поліції. Їй загрожує до 5 років ув'язнення, а також штраф за пошкодження чужого майна у розмірі 2 тисячі злотих.

Нагадаємо, що Польщі у місті Могільно (Куявсько-Поморське воєводство) нетверезий 22-річний громадянин України закидав камінням припаркований Volkswagen Passat.

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