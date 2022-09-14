У Польщі українку збили дві автівки: однією кермував правоохоронець

Жінка потрапила під колеса одразу двох автівок.

Про це повідомляє Yavp.pl.

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ДТП сталася у гміні Міхаліново Млавського повіту Мазовецького воєводства у вечірній час. 47-річна громадянка України вийшла з магазину на автозаправній станції й намагалася перейти дорогу, щоправда не пішохідним переходом. Посеред дороги її збило авто, за кермом якого перебував правоохоронець. Жінку відкинуло на зустрічну смугу, де її переїхав інший автомобіль.

Від отриманих травм українка померла на місці.

В обох водіїв, які стали учасниками смертельної автопригоди, взяли аналізи на наявність алкоголю в крові. Результати показали, що обидва чоловіки були тверезими. Автомобіль працівника поліції, який першим збив жінку, був обладнаний відеореєстратором, який зафіксував момент ДТП.

Експертиза також перевірить, чи була тверезою загибла українка, а також, чи була можливість у водіїв уникнути ДТП.

Нагадаємо, агресивна дівчина влаштувала дебош в автобусі Варшави.

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