У Польщі в центрі міста зарізали 33-річного українця

У Польщі в центрі міста зарізали 33-річного українця

Підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

У Польщі в місті Плоцьк знайшли мертвим 33-річного українця. За даними поліції, чоловіка зарізав через особисту неприязнь його 32-рінчий співгромадянин.

Про це повідомляє tvn24.pl.

За даними слідства, в ніч проти 7 листопада українця знайшли мертвим у центрі Плоцька. Окружна прокурорка Плоцька Малгожата Орквішевська повідомила, що до вбивства чоловіка причетний його 32-річний співгромадянин. Трагедія сталась через особисту неприязнь між чоловіками.

"Попередні результати розтину показали, що 33-річний чоловік, громадянин України, помер насильницькою смертю внаслідок ножового поранення у шию з пошкодженням великої венозної судини", - пояснила Малгожата Орквішевська.

Прокурорка через те, що слідство триває, відмовилась повідомляти деталі вбивства. Підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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