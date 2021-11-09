У Польщі в центрі міста зарізали 33-річного українця

Підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
У Польщі в місті Плоцьк знайшли мертвим 33-річного українця. За даними поліції, чоловіка зарізав через особисту неприязнь його 32-рінчий співгромадянин.
Про це повідомляє tvn24.pl.
За даними слідства, в ніч проти 7 листопада українця знайшли мертвим у центрі Плоцька. Окружна прокурорка Плоцька Малгожата Орквішевська повідомила, що до вбивства чоловіка причетний його 32-річний співгромадянин. Трагедія сталась через особисту неприязнь між чоловіками.
"Попередні результати розтину показали, що 33-річний чоловік, громадянин України, помер насильницькою смертю внаслідок ножового поранення у шию з пошкодженням великої венозної судини", - пояснила Малгожата Орквішевська.
Прокурорка через те, що слідство триває, відмовилась повідомляти деталі вбивства. Підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
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