У Польщі в моторошній ДТП загинув житель Волині та його троє синів: подробиці трагедії та фото

У Польщі в смертельній ДТП загинув житель Волинської області та його троє синів, віком 15, 16 та 19 років. З ними попрощались в Україні.

Про це пишуть польські ЗМІ та родичі загиблих у ДТП.

У Польщі автомобіль зіткнувся з бусом

За даними польських видань, трагедія сталася 30 серпня 2023 року, на воєводській дорозі 725 в селі Воля Хойната (Лодзьке воєводство).

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса Fiat Ducato та автомобіля BMW 16-річний підліток загинув на місці. Чотирьох пасажирів BMW доставили до лікарень - 42-річний водій BMW і 19-річний пасажир померли в лікарні, згодом помер ще один підліток, віком 15 років.

Обставини ДТП з'ясовує прокуратура. На місці аварії працював, зокрема, експерт з розслідування причин дорожньо-транспортних пригод. Причини трагедії поки що не відомі.

Що відомо про загиблих

Місцеві жителі повідомляють, що загиблі - це батько та його троє синів з села Смолява Берестечківської громади Луцького району.

"Загинули батько та троє синів. Великий біль для всієї нашої родини. Господи дай сил", - написала родичка загиблих Оксана Х.

42-річний житель Волині, який загинув у ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Хлопець, який загинув у ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Житель Волині, який загинув у ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Загиблий у ДТП в Польщі. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Батька та його трьох синів поховали 21 вересня у їхньому рідному селі.

Нагадаємо, на Прикарпатті поліцейський збив на смерть 16-річного хлопця.

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