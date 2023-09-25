У Польщі в моторошній ДТП загинув житель Волині та його троє синів: подробиці трагедії та фото

У Польщі розслідують причини ДТП.
У Польщі в смертельній ДТП загинув житель Волинської області та його троє синів, віком 15, 16 та 19 років. З ними попрощались в Україні.
Про це пишуть польські ЗМІ та родичі загиблих у ДТП.
У Польщі автомобіль зіткнувся з бусом
За даними польських видань, трагедія сталася 30 серпня 2023 року, на воєводській дорозі 725 в селі Воля Хойната (Лодзьке воєводство).
Внаслідок зіткнення мікроавтобуса Fiat Ducato та автомобіля BMW 16-річний підліток загинув на місці. Чотирьох пасажирів BMW доставили до лікарень - 42-річний водій BMW і 19-річний пасажир померли в лікарні, згодом помер ще один підліток, віком 15 років.
Обставини ДТП з'ясовує прокуратура. На місці аварії працював, зокрема, експерт з розслідування причин дорожньо-транспортних пригод. Причини трагедії поки що не відомі.
Що відомо про загиблих
Місцеві жителі повідомляють, що загиблі - це батько та його троє синів з села Смолява Берестечківської громади Луцького району.
"Загинули батько та троє синів. Великий біль для всієї нашої родини. Господи дай сил", - написала родичка загиблих Оксана Х.
Батька та його трьох синів поховали 21 вересня у їхньому рідному селі.
Нагадаємо, на Прикарпатті поліцейський збив на смерть 16-річного хлопця.
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