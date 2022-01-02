У Польщі в новорічну ніч посеред вулиці вбили українця: поліція затримала 12 осіб

У Польщі в новорічну ніч посеред вулиці вбили українця: поліція затримала 12 осіб

У Польщі затримали 12 громадян України, Індонезії та Білорусі.

У Польщі в місті Седльце 1 січня знайшли мертвим 47-річного українця. Його о 4:00 помітила пара, яка поверталась додому з вечірки.

Про це повідомляє видання wiadomosci.wp.pl.

Пара поверталась із вечірки та на тротуарі помітила чоловіка

Відомо, що пара помітила чоловіка, який лежав на тротуарі із травмою голови. Чоловік та жінка намагались допомогти потерпілому, проте він був уже мертвим. Вони викликали поліцію.

Українець святкував Новий рік у компанії співгромадян та іноземців

Прессекретарка районної прокуратури міста Седльце Кристина Голобек підтвердила смерть українця. За попередніми даними, його вбили. 47-річний чоловік святкував Новий рік у компанії співгромадян та іноземців. Польські правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетними до смерті чоловіка.

Через вбивство затримали 12 осіб

У Польщі через вбивство затримали 12 осіб. Усі вони - громадяни України, Індонезії та Білорусі. Чоловіки були у стані сильного алкогольного сп'яніння та не могли дати поліції свідчення. Обставини смерті громадянина України встановлюються.

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