У Польщі випустили поштові марки з Зеленським вартістю 500 злотих одна: їх "розмели" за кілька годин

У Польщі випустили поштові марки з Зеленським вартістю 500 злотих одна: їх "розмели" за кілька годин

У Польщі випустили марку з президентом України Володимиром Зеленським.

Ціна на неї не спинила шалений попит, тож за кілька годин усі марки розкупили.

Про це повідомляє депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, який і став ініціатором створення марки.

Компанія Poczta Polska надрукувала марки із Володимиром Зеленським. Тираж марки обмежений. Виготовлено всього 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована та має QR-код.пoсилання.

"Ціна однієї марки 500 злотих (тож набір 4500 злотих). Така ціна діє лише кілька днів. І тоді воно виросте. А якщо я зможу завершити весь план, я перестану його продавати і він буде доступний тільки на аукціонах та аукціонах. Як завжди вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - написав він.

Одну з них збираються подарувати Володимиру Зеленському. Поки що Лукаш Вантух відправив оригінальну марку меру Львова.

Попит виявився настільки великим, що продаж було зупинено вже за кілька годин. Додруку нової партії таких марок не буде.

Нагадаємо, що "Укрпошта" надрукує ще 5 млн марок з кораблем, яка викликала ажіотаж в Україні. Друга марка серії матиме назву "Русскій воєнний корабль... Всьо!". На блоці буде також представлена марка з першої серії.