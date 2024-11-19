У Польщі висловилися про "нав'язування мирних рішень" і закінчення війни в Україні

Міністр закордоннх справ Польщі Радослав Сікорський визнав, що "нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність у країні".

Про це він заявив 19 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ провідних європейських країн у Польщі, пише видання wprost.pl.

Очільники МЗС країн Європи хвилиною мовчання вшанували українців, які загинули через криваву війну Росії проти України.

"За останні дні на українські міста впало ще більше бомб і ракет. Путін в ім'я своєї імперської пихи вбиває українців і веде на смерть все більше своїх військ. Ця зустріч має стати чітким символом нашої солідарності та єдності з українським народом. Народом, який рішуче й мужньо захищає свою незалежність від жорстоких загарбників", – заявив Сікорський.

Він наголосив, що ЄС сподівається на подальшу співпрацю зі США, і визнав, що "Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку". Сікорський також зазначив, що в Європейському Союзі розглядають різні варіанти, щоб посилити підтримку України.

"Я з вдячністю зазначаю в цьому контексті готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", – продовжив він.

Також міністр закордонних справ Польщі висловився про "нав'язування Україні мирних рішень".

"Ми погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність у країні. Сценарії вирішення конфлікту та припинення російської агресії мають бути розроблені в тісній співпраці з українською владою", – підкреслив Сікорський.

У Польщі також заявили, що підтримують посилення санкцій проти РФ, доки триває війна в Україні.

"Ми виступаємо за збереження та посилення санкцій проти Росії доти, доки вона не піде з України та не покриє витрати на відновлення країни. Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, одночасно ізолюючи її економічно. Будь-які лазівки в санкційному режимі повинні бути закриті", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував, що у Варшаві відбудуться важливі переговори про війну в Україні.

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