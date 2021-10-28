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У Польщі виявили понад 500 українців із фальшивими COVID-сертифікатами: їм загрожує в'язниця

У Польщі виявили понад 500 українців із фальшивими COVID-сертифікатами: їм загрожує в'язниця

Фото: Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі. 

За підробку COVID-сертифікатів українцям у Польщі загрожує до 3,5 років обмеження або позбавлення волі. 

У Польщі цьогоріч на кордоні з Україною виявили понад 500 українців, які намагались в'їхати в країну з підробленими COVID-сертифікатами

Про це повідомили в Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі. 

Так, від початку року 554 громадян України намагались потрапити у Польщу із фальшивими COVID-сертифікатами через такі пункти пропуску: Гребенне (352 випадки), Долгобичув (76 випадків), Грубешів (74 випадки) та Дорогуськ (52 випадки).

Також на пункті пропуску в польському Зосині 25 жовтня прикордонники знову виявили 5 українців із фальшивими сертифікатами про вакцинацію. Трьох чоловіків та двох жінок з України затримали. Польські правоохоронці відкрили провадження про використання підроблених документів на прикордонному контролі. Після завершення провадження українцям заборонили в'їзд на територію Польщі та депортували їх в Україну. 

За підробку COVID-сертифікатів українцям у Польщі загрожує до 3,5 років обмеження або позбавлення волі. 

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, що чекає на тих, хто підроблює COVID-довідки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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