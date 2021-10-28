У Польщі власник пабу побив українця і вибив йому око

Українець розлютив поляка, бо зайшов у паб, не заплативши.

У Польщі у Підзамче у Валбжиху у місцевому пабі стався конфлікт між відвідувачем, громадянином України та власником. В результаті все закінчилося бійкою, а один із учасників конфлікту залишився без ока.

Також читайте Думали зламався алкотестер: українець у Польщі шокував правоохоронців

Про це повідомляє InPoland.

У поліції цей факт поки не коментують, посилаючись на те, що триває розслідування. Але відомо, що інцидент стався ще 24 жовтня. Власник пабу посперечався з українцем, а потім накинувся на нього з кулаками.

Причиною конфлікту стало те, що громадянин України увійшов до пабу, не заплативши за вхід. Власник пішов розбиратися, далі конфлікт переріс в бійку, під час якої він штовхнув відвідувача. Той не втримався, і падаючи розбив скляні двері, а далі опинився на підлозі обличчям у склі. Один із уламків потрапив в око.

Очевидці викликали швидку. Потерпілого доправили до лікарні Валбжиху, там його прооперували, зашили обличчя, але око врятувати не вдалося.

Відомо, що українцеві знадобиться ще одна операція.

Наразі правоохоронці вилучили відео з камер спостереження і з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що у Польщі варшавська поліція розшукала і затримала українця, який кілька місяців тому потрощив приміщення залізничного вокзалу і завдав серйозних збитків.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання