У Польщі вшанували українського священника, який був парохом концтабору Майданек: фото

У Польщі вшанували українського священника, який був парохом концтабору Майданек: фото

У 2001 році Папа Римський проголосив Омеляна Ковча блаженним священномучеником.

У понеділок, 4 жовтня, у сквері поблизу музею Майданек у польському місті Любліні відкрили пам’ятник Омелянові Ковчу – українському греко-католицькому священнику-місіонеру, який загинув мученицькому смертю у німецькому концентраційному таборі. До останніх хвилин свого життя він підтримував інших в’язнів.

Про це повідомили ТСН організатори заходу.

Гранітний монумент видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, відомому як “парох концтабору Майданек”, встановили на Дорозі мучеників Майданека.

Рада польського міста Любліна на початку 2018 року одноголосно постановила спорудити пам’ятник українцеві Омеляну Ковчу та всіляко сприяла реалізації проєкту. Над створенням пам’ятника працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. Монумент, створений на благодійні внески, поставили поблизу входу до Меморіального комплексу-музею Майданек, він переданий громаді Любліна як дар від України.

Монумент було встановлено ще навесні цього року, втім відкриття запланували на час послаблення карантину. Опікувалися цією справою українські Комітет із вшанування пам’яті блаженного Омеляна Ковча, Фундація “Гуманітарні ініціативи” та польська Фундація духовної культури пограниччя.

На освяченні пам’ятника були присутні мер міста Любліна Кшиштоф Жук, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, єпископ Люблінської архидіецезії Мєчислав Цісло, головний раввин Польщі Міхаель Шідріх, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та інші поважні особи. Президенти України і Польщі надіслали вітальні листи з приводу відкриття монументу.

Отець Омелян Ковч під час Другої світової війни допомагав і рятував євреїв, українців, поляків. У 1943 році його відправили до концтабору Майданек, де він виконував душпастирську службу серед ув'язнених різних конфесій та національностей.

2001 року Папа Римський проголосив Омеляна Ковча блаженним священномучеником.

Нагадаємо, у Німеччині 96-річна жінка, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, втекла перед початком суду.

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