У Польщі з балкона пансіонату випав 6-річний хлопчик з України: дитина загинула

У Польщі у Щаві трагічно загинула дитина з України.

6-річний хлопчик випав з балкона пансіонату.

Про це повідомляє видання InPoland

Трагічний випадок стався в суботу, 23 липня, близько 15.30 у Щаві (Малопольське воєводство). З балкона одного з пансіонатів на другому поверсі випав 6-річний хлопчик з України.

"Шестирічний хлопчик, громадянин України, випав з балкона другого поверху будівлі та впав на тверду поверхню", – повідомив Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

На місце очевидці одразу викликали гелікоптер Польської медичної авіарятувальної служби.

До прибуття санавіації на місці працювали медики, вона намагалися реанімувати дитину, але безрезультатно. До прибуття гелікоптера, лікарі констатували смерть хлопчика.

Поліція з’ясовує обставини трагедії. На місці події працювали прокурор, слідчо-оперативна група поліції та криміналіст.

Нагадаємо, що українцям знову відмовляють у повторному в'їзді до Польщі. У МВС країни пояснили, як діяти у разі проблем на кордоні.

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