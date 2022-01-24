У Польщі за невстановлених обставин помер 28-річний українець з Тернополя, який працював кухарем

У Польщі за невстановлених обставин помер 28-річний українець з Тернополя, який працював кухарем

Зараз родина померлого збирає кошти, щоб перевезти його тіло в Україну.

У польському місті Лодзь помер 28-річний Юрій Шляхтін із Тернополя. Чоловік працював кухарем в одному з місцевих закладів харчування.

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За інформацією ТСН.ua, громадянин України помер за невстановлених обставин у місті Лодзь. Смерть настала коли чоловік перебував у житловому приміщенні. Причини смерті заробітчанина встановлюються, його тіло відправили на судово-медичну експертизу.

З особистих джерел ТСН.ua стало відомо, що правоохоронці розглядають версію вбивства.

Відомо, що Юрій Шляхтін перебував у Польщі на заробітках, а вдома в нього залишилися двоє неповнолітніх дітей та дружина.

"Спільними силами збираєму дружині кошти, щоб доправити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1550 євро. В цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя до Тернополя, оформлення необхідних документів", - розповів ТСН.ua директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

За інформацією директора похоронної агенції, минулого року смертність українців за кордоном збільшилася на 30% в порівнянні з 2020 роком. За статистикою найчастішою причиною смерті громадян України стають серцево-судинні хвороби, зокрема, й через вживання алкоголю. На другому місці - ДТП, на третьому - летальні випадки у медзакладах.

Нагадаємо, що у Великій Британії у Лондоні помер 40-річний українець з Бучача. Віктор Антонов приїхав на заробітки 2 місяці тому, і у нього стався серцевий напад, в результаті якого він помер.

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