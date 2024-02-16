У Польщі заарештовано українця за шпигунство на користь Росії: деталі

Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення.

У Польщі затримали українця, який шпигував на користь РФ. Йдеться про підготовку диверсійних та саботажних акцій.

Про це пише BILD.

Що відомо

Зазначається, що польська служба внутрішньої розвідки (ABW) заарештувала українця, що діяв як російський агент.

"Він у складі злочинної групи за завданням російської секретної служби готував диверсійні та саботажні акції. Зокрема, готувався влаштувати підпали у будинках, розташованих поряд зі стратегічно важливими об'єктами інфраструктури у місті Вроцлав", – йдеться у повідомленні.

За даними ABW, заарештованому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ затримали ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Зловмисник орендував квартиру біля аеродрому, щоб виявити місця базування авіації ЗСУ.

Читайте також: