У Польщі запустили проєкт для молоді, який дозволяє поєднувати роботу з навчанням: як долучитися

Протягом останніх років все більше молодих людей з України обирають навчання за кордоном. Традиційно, як для працевлаштування, так і для здобуття освіти, найпопулярнішою країною серед українців є сусідня Польща. І, ймовірно, цього року через війну кількість бажаючих там навчатися тільки зростатиме.

Більше того, у нових реаліях далеко не всі молоді українці можуть розраховувати на допомогу своїх батьків та родин, а тому сьогодні надзвичайно актуальним для них є питання пошуку роботи та можливості поєднувати її з навчанням. А для того, аби підтримати молодь та зробити її конкурентоспроможною на ринку праці, у Польщі створили проєкт Studiujepracuje.pl, який доступний і українською мовою.

ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про ініціативу - хто і як може до неї долучитися та які бонуси матимуть її учасники.

Про проєкт

Проєкт Studiujepracuje.pl - це можливість поєднувати навчання з роботою. Головна мета - надати доступ до освіти кожному, незалежно від фінансових можливостей чи соціального статусу. Проєкт надає можливість навчання у польських вишах та школах, а також допомагає знайти роботу і має низку приємних бонусів, серед яких також:

повне покриття вартості навчання - тобто учасникам проєкту буде профінансовано 100% його вартості;

безкоштовне проживання - учасникам надається житло на весь період співпраці, а якщо ви хочете орендувати його самостійно, то щомісяця отримуватиме на це додатково 600 злотих;

відшкодування витрат на користування громадським транспортом - покриття витрат на проїзд до школи та роботи (150 злотих на місяць);

приватне медичне страхування;

бонус на канікули у розмірі 1800 злотих, який нараховується один раз на рік.

Хто може стати його учасником

Учасником проєкту може бути молода людина віком від 18 до 25 років, яка вже навчається/хоче навчатися заочно/онлайн у виші або поліцеальній школі (свого роду польський технікум, тобто навчальний заклад, який надає професійне навчання).

Як подати заявку

Для того, щоб стати учасником проєкту Studiujepracuje.pl та працевлаштуватися і розпочати навчання у Польщі, необхідно мати документ про закінчення школи. В Україні це свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на базі 11 класів, яке дає право вступати до польських вищих навчальних закладів та поліцеальних шкіл.

Далі потрібно на сайті www.studiujepracuje.pl подати заявку на участь у проєкті, заповнивши відповідну форму.

Також до проєкту можуть долучитися і ті, хто вже навчаються у Польщі на заочній формі. Для цього необхідно надати довідку про статус студента або учня одного з польських навчальних закладів та також зареєструватися через форму заявки та висловити бажання взяти участь у проєкті studiujepracuje.pl.

Далі влаштуватися на роботу на одній з вакансій, які доступні по всій Польщі. Перелік пропозицій роботи для молоді доступний на сайтах www.studiujepracuje.pl та tvojarabota.pl і він досить різноманітний, орієнтований саме на студентів.

Тобто, щоб обрати університет чи школу та знайти роботу у рамках проєкту вам не потрібно переривати увесь Інтернет - це все можна зручно і швидко зробити на одному ресурсі - studiujepracuje.pl.

Де можна навчатися: перелік вишів та шкіл

Учасники проєкту можуть обрати навчальні заклади за 200 різними напрямками у понад 85 населених пунктах Польщі. Серед них безліч університетів і шкіл, де можна навчатися за різними спеціальностями - кіберпростір і соціальна комунікація, менеджмент, економіка, фінанси і аудит, право, енергетика, педагогіка, філологія, будівництво, бази даних і мережеві системи, комп'ютерна графіка та мультимедійні техніки, туризм, психологія, фізіотерапія, косметологія, медичний персонал і навіть криміналістика та багато інших напрямків.

Повний перелік можна переглянути у розділі "ВНЗ та школи" за посиланням: studiujepracuje.pl/ua/kierunki.

Які вакансії пропонують українським студентам

Щодо роботи - одним із основних факторів, як і головною метою проєкту, є можливість поєднувати її з навчанням.

Саме тому профіль кожного напрямку навчання також містить відповідні до галузі освіти вакансії, які студент/учень може обрати в рамках проєкту. Тобто, обираючи майбутню спеціальність у виші або школі, пропонується одразу і перелік пропозицій роботи, яка найбільше відповідає обраній спеціалізації. Усі можливі доступні пропозиції роботи можна переглянути на сайті у вкладці "Вакансії".

Найчастіше учні та студенти влаштовуються на тимчасову роботу в сфері громадського харчування та готельного господарства (офіціанти, бармени, покоївки, портьє) а також у сфері логістики (кур’єри, складські працівники). Такі вакансії і пропонує Studiujepracuje.pl.

Також додатково шукати місце працевлаштування можна на сайті Tvojarabota.pl, де є україномовна версія. Тут є величезний перелік вакансій, які не потребують спеціального великого досвіду та найкраще підійдуть студентам.

Серед них сезонні пропозиції (збір ягід), логістика, робота на складі, меблевій фабриці, в готелі, супермаркеті та навіть робота операторами навантажувача, влаштуватися на яку можна пройшовши курси.

Так, наприклад Tvojarabota.pl пропонує сезонну роботу зі збору ягід із зарплатою від 5 до 5,5 тисяч злотих на місяць (40,2-44 тисячі грн). Хорошим варіантом для студентів буде вакансія працівника складу. Так, наприклад серед пропозицій є варіанти працевлаштування на логістичних складах, а також на складах одягу. Заробляти на такій роботі можна від 3,8 до 4,8 тисячі злотих на місяць (30,6-38,6 тисяч грн).

Трохи меншу зарплату, але більш зручний для поєднання з навчанням графік пропонують продавцям-касирам у супермаркеті. Так, на такій роботі у місті Шецин обіцяють платити 3,1 тисячі злотих на місяць (25 тисяч грн). Більші заробітки мають оператори навантажувача - на такій роботі платять від 4,5 до 5 тисяч злотих на місяць (від 36 до 40 тисяч грн).

Досить популярні наразі вакансії у ресторанно-готельному бізнесі Польщі: прибиральниці отримують у межах 3,3-4,2 тисячі злотих (26,5-34 тисячі грн), помічнику на кухні платитимуть 3,6 тисячі злотих (30 тисяч грн).

Отже поєднувати навчання та роботу у Польщі цілком реально. Тому, якщо ти молодий, хочеш навчатися і стати незалежними та досягти чогось у житті - не зволікай і долучайся до проєкту Studiujepracuje.pl.

Більш детально про роботу у Польщі та рейтинг зарплат - читайте в матеріалі ТСН.ua.