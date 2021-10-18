У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів

У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів

Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії.

У Польщі в неділю, 17 жовтня, поблизу села Радзівіллув у гміні Пуща-Марянська затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляється у мікроблозі польської Прикордонної служби у Twitter.

"Cпівробітники прикордонного поста в Мельнику (...) затримали громадянина України, який перевозив 27 нелегальних іммігрантів з Іраку транспортним засобом, що належить популярній кур'єрській компанії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тис. спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, за першу декаду жовтня таких спроб було 5 тис.

У зв’язку з міграційним тиском, уряд Польщі 2 вересня запровадив у прикордонній смузі надзвичайний стан, який охоплює 183 населені пункти у Люблінському та Підляському воєводствах.

Влада Польщі передбачає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягнутися надовго.

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