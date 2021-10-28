У Польщі землею на смерть засипало 33-річного українця

Чоловік виконував земельні роботи.
У Польщі в місті Глівіце в результаті нещасного випадку загинув 33-річний громадянин України.
Про це повідомляє сайт місцевої поліції.
Учора, 27 жовтня в Глівіце загинув заробітчанин з України. Чоловік працював у бригаді, яка виконувала земельні роботи. Стався зсув ґрунту, і чоловіка засипало землею.
Рятувальники відкопували українця вручну. Під час виконання робіт весь час існувала загроза подальших зсувів. Окрім слідчо-оперативної групи, на місце події прибули прокурор та представник Національної інспекції праці.
Відкопати потерпілого вдалося лише за 2,5 годин. Він уже був мертвий.
Працівником виявився 33-річний громадянин України, який тимчасово проживає в Забже. Лікар на місці констатував його смерть.
Поліція, прокуратура та Національна інспекція праці з'ясовують причини та обставини нещасного випадку, а також формально-юридичні аспекти працевлаштування працівника, зокрема, виконання роботодавцем зобов’язань у сфері професійного навчання та професійної підготовки.
Нагадаємо, що у Польщі власник пабу побив українця і вибив йому око. Конфлікт стався через те, що останній зайшов у паб, не сплативши за вхід.
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