У Польщі зі "швидкої" втік українець, якого везли до психлікарні

У Польщі зі "швидкої" втік українець, якого везли до психлікарні

Чоловіка шукали 5 днів, а знайшли у хорошому психофізичному стані.

У Польщі у місті Косцян від медиків швидкої втік 34-річний українець, якого везли до нейропсихіатричної лікарні. Його шукали 5 днів.

Про це повідомляє koscian.naszemiasto.pl.

Чоловіка приїхали забирати до психлікарні медики швидкої, але дорогою він втік. Після цього він перестав виходити на зв'язок із рідними та не з'являвся за місцем свого мешкання.

За 5 днів втікача знайшли в селі Келчево, яке розташоване на відстані близько 3 км від Косцяна. Українець був у хорошому психофізичному стані та не мав видимих ​​тілесних ушкоджень. Цього разу після медичного огляду його передали під опіку родича.

Нагадаємо, що Польщі затримали водія туристичного автобуса, який сів за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік віз пасажирів за маршрутом "Щецин-Херсон".

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