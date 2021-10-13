У Польщі знайшли мертвим українського заробітчанина

Українця знайшли мертвим у квартирі, яку він орендував.

У м. Зелена Гура, що в Любуському воєводстві Польщі, у квартирі знайшли мертвим 46-річного українця. За попередніми даними, його смерть була ненасильницькою.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речницю Окружної прокуратури м. Зелена Гура Еву Антонович.

За даними слідства, чоловік разом із ще 6 українцями орендував квартиру та працював у ремонтно-будівельній фірмі в Зеленій Гурі. Тіло 46-річного українця знайшли 12 жовтня його сусіди та викликали правоохоронців.

“В результаті проведеного розтину на тілі померлого не виявлено травм, патологоанатом підтвердив, що смерть настала з природніх причин”, - повідомила прокурор.

За даними польських правоохоронців, у покійного були проблеми із серцем та печінкою. Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

Нагадаємо:

У Польщі в одному з хостелів у Стараховіце виявили тіло 51-річної громадянки України.

У МЗС, коментуючи трагедію, повідомили, що жінка перебувала на території сусідньої країни на законних підставах. Українська сторона співпрацює із польськими слідчими органами для встановлення причини смерті жінки.

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