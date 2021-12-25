У Польщі зник 25-річний заробітчанин з Волині: фото

Останній раз Богдан Савонік телефонував рідним 15 липня з міста Торунь.

У Польщі зник 25-річний заробітчанин з Волині.

Житель села Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області Богдан Савонік поїхав до Польщі на заробітки ще наприкінці квітня.

Про це повідомила користувачка Людмила Ковальська у Facebook.

"Останній раз телефонував 15 липня з міста Торунь… Місцеперебування хлопця невідомо, телефон недоступний. Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу місцеперебування Богдана, дуже просимо повідомити за номером +38 097 185 28 58, або в поліцію Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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