У Польщі зробили заяву, яку територію хоче захопити Путін, і назвали "єдиний шанс для України"

Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що російські окупанти ймовірно не зупиняться на вже захопленій території та просуватимуться і далі. Він також заявив, що у цій ситуації "єдиний порятунок для України - це переговори".

Про це пише польське видання wprost.pl.

Колишній командувач сухопутних військ Польщі зазначає, що після численних поразок на першому етапі війни Росія отримала стратегічну перевагу в останні два роки і "поступово прориває оборону української армії практично по всій довжині фронту". За словами відставного генерала, "Україна перебуває в глибокій кризі" через кадровий голод в армії.

"Єдиний - на мій погляд - порятунок для України - це припинення військових дій. За будь-яку ціну врятувати армію від катастрофи і, відповідно, Україну від розвалу", - заявив Вальдемар Скшипчак.

Якщо мирні переговори все ж таки відбудуться, то, за його оцінкою, Росія захоче отримати якомога більше поступок не лише від України, але й від західних країн та США, які її підтримують.

"Маючи підтримку Китаю за спиною, Путін буде невблаганним, і варто, в рамках підготовки Заходу до підтримки України на переговорах, підготуватися до найгірших сценаріїв", - вважає польський генерал.

Генерал Скшипчак підкреслює, що президент Росії Володимир Путін не припинить бойові дії, якщо не послабить українську армію, скоротивши її структури і обмеживши її бойовий потенціал. Колишній командувач сухопутних військ оцінює, що Москва не має наміру зазіхати на українські території на захід від Дніпра, оскільки їх окупація вимагала б величезних сил для боротьби з партизанами.

"Путін цього не хоче. У нього інші стратегічні цілі, що випливають, серед іншого, з альянсів з азійськими країнами, які очікують, що Росія втягне НАТО, включно зі США, в європейську гібридну війну. Наступ Москви на членів НАТО буде посилюватися. Особливо щодо так званих прифронтових держав, до яких належить і Польща", - заявив польський генерал.

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