У Польщі 17-річний українець намагався вбити співвітчизницю: деталі справи

Напад із ножем / © newsfiber.com

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У вівторок, 17 червня, у Жешуві за напад на дитину засудили українця. Так, 17-річний юнак отримав 11 років тюрми.

Про це пише inPoland.

Деталі вбивства

Як зазначається, трагедія сталася в листопаді 2023 року у Жешуві. Громадянка України Анастасія, якій на той момент було 12 років, йшла до місцевого магазину біля будинку. Раптом до неї зі спини підійшов чоловік і завдав кілька ударів гострим знаряддям по шиї та голові. Дитину доставили до воєводської клінічної лікарні №2, де зробили низку операцій. Загалом дівчинка перенесла кілька операцій, вона осліпла на одне око.

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Поліцейські затримали Кирила, який разом з родиною також проживав у Жешуві. На той момент хлопцеві було 16 років.

Суд над українцем розпочався 7 квітня. Родинний суд вирішив, що Кирило відповідатиме за свій вчинок як дорослий. Прокуратура висунула обвинувачення у замаху на вбивство.

“Прокурор вважає, що Кирило діяв з прямим умислом на вбивство Анастасії. Хлопець наніс потерпілій не менше чотирьох ударів ножем в область голови та шиї, що призвело до тілесних ушкоджень у вигляді “травми лівої щоки, шиї справа з пошкодженням бічної стінки горла, паралічу правої голосової щілини та множинних поранень лівої надочноямкової та підочноямкової ділянки з гематомою в лівій орбіті та гематомою в ділянці перехрестя зорового нерва, що заподіяло тяжку шкоду її здоров’ю у вигляді стійкої сліпоти лівого ока, що є тяжким невиліковним або тривалим захворюванням”, — йдеться у повідомленні.

За висновками судово-психіатричної експертизи, у момент нападу Кирило чітко усвідомлював свої дії.

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Окружний суд у Жешуві засудив 17-річного хлопця до 11 років позбавлення волі, а також зобов’язав виплатити постраждалій 60 000 злотих компенсації. Хлопець також отримав 8 років заборони наближатися до потерпілої на відстань менше ніж 50 метрів.

Примітно, що під час слухання Кирило не виявив жодних емоцій та залишався спокійним.

Раніше у Берліні 51-річний українець отримав серйозне ножове поранення. Ймовірно, це сталося через національність та використання української мови.

Як стало відомо, на чоловіка напали у парку. 51-річний чоловік давав команди своєму собаці українською мовою, коли до нього підійшли двоє невідомих. Коли він відповів, що є українцем, один із нападників завдав йому удару ножем у живіт. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

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Двоє невідомих нападників втекли з місця події. Справу розслідує поліція.