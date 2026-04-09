У Польщі чоловіки із мачете напали на українців: подробиці

Мачете / Ілюстративне фото / © pixabay.com

У місті Пшасниш в Польщі стався напад на громадян України. Двох чоловіків поранили мачете.

Про це повідомляє районна прокуратура міста Остроленка.

Що відомо про інцидент

Інцидент трапився ввечері 19 лютого 2026 року на території приватного будинку, де проживали потерпілі.

За даними слідства, двоє місцевих мешканців увірвалися на подвір’я та напали на українців. Один із нападників вдарив чоловіка мачете, а коли інший вибіг на допомогу — поранили і його. Сусідові вдалося затягнути потерпілих до будинку та зачинити двері, що зупинило нападників.

У обох чоловіків — поранення рук та пальців. Їхньому здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Обидва українці дістали різані рани рук — медики кваліфікували травми як легкі, але такі, що становили реальну загрозу.

Правоохоронці встановили, що мотивом нападу стала національність потерпілих. Одного з нападників затримали одразу — він визнав провину. Інший переховувався, але на початку квітня його також затримали в місті.

Обом оголосили підозру за напад, насильство на ґрунті ненависті та спричинення тілесних ушкоджень. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Напади на українців у Польщі — останні новини

Раніше у Познані (Польща) жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи та погрози. Вона поводилася агресивно, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, і намагалася вдарити потерпілих. Правоохоронці оперативно затримали нападницю та взяли її під варту. Їй загрожує до трьох років ув’язнення, водночас раніше вона вже мала проблеми із законом.

У Варшаві чоловік напав на українця у трамваї через його національність. Конфлікт почався зі словесної перепалки, після чого 27-річний поляк дістав ніж і почав погрожувати потерпілому. Атаки вдалося уникнути завдяки пасажирам, які втрутилися та викликали поліцію. Нападника затримано.