У Польщі на тлі зростання ворожості зробили важливий крок на захист українців: деталі

Прапор Польщі. / © Associated Press

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Міська рада міста Сопот у Польщі першою в країні ухвалила офіційну резолюцію проти зростання антиукраїнських настроїв, ксенофобії та мови ненависті. Депутати закликали не спекулювати на антиукраїнській риториці.

Про це повідомило видання esopot з посиланням на текст резолюції.

Депутати наголосили, що Сопот залишається відкритим і безпечним містом. Водночас зростання негативного ставлення до біженців пов’язане не з реальною ситуацією, а з хвилею цілеспрямованої дезінформації, яку поширюють у соцмережах.

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У заяві міськради звернули увагу на роль українських дітей у місцевій освітній системі, бо зараз вони становлять близько 17% усіх учнів у школах міста. Крім того, депутати закликали польських політиків не використовувати антиукраїнські настрої як інструмент для здобуття електоральної підтримки під час виборчих кампаній.

«Ми з тривогою помічаємо, що задля миттєвих аплодисментів і виборчих бонусів деякі політики вирішують руйнувати польсько-українські взаємини. Це короткозорі дії, які завдають шкоди національним інтересам Польщі. Нагадуємо слова Єжи Ґедройця: „Немає вільної Польщі без вільної України“», — зазначили у резолюції.

Водночас міськрада Сопота пропонує центральній владі Польщі запустити загальнонаціональну інформаційну кампанію на основі даних Головного статистичного управління, яка б показувала реальний внесок українців у польську економіку та сплату ними податків.

Депутати також закликають протидіяти ксенофобським наративам, які часто підживлюються зовнішніми центрами впливу для дестабілізації країни.

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Нагадаємо, від початку 2026-го у Польщі побільшало звернень від громадян України щодо «злочинів на ґрунті ненависті». За перші шість місяців цього року українці подали 180 таких заяв — це більш ніж на 30% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Серед випадків, через які фіксували звернення до правоохоронців, — образи, погрози, прояви ворожнечі, а також фізичні напади.

Тим часом Польща модифікує правила після нападів на українців. Від цього року ефективність роботи поліції оцінюватимуть за новим критерієм — тим, наскільки успішно вона розкриває такі злочини та передає справи до суду.

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