У Польщі поглумилися над могилою видатного українця: МЗС зробило заяву

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На Раковицькому кладовищі у Кракові невідомі пошкодили місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З надгробка викрали барельєф із його зображенням.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише «Інтерфакс Україна».

У МЗС наголосили, що розцінюють інцидент як навмисний акт вандалізму.

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“Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща”, – заявив Георгій Тихий.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до польської поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади. Українська сторона закликала провести всебічне розслідування, встановити осіб, причетних до злочину, а також вжити заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа й посилити охорону місця поховання.

Речник МЗС також висловив сподівання, що польські правоохоронці оперативно встановлять усі обставини події та притягнуть винних до відповідальності.

“Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому”, – підсумував Тихий.

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Раніше у Жидачеві на Львівщині невідомі пошкодили могилу Героя України, журналіста й військового Тараса Матвіїва. Про акт вандалізму до поліції повідомили батьки загиблого, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. Наразі триває досудове розслідування, а поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Мати Героя закликала знайти винних і наголосила, що покарання за скоєне є неминучим.

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