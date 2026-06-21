У Польщі оцінили ставлення Зеленського до її громадян: результати опитування

Зеленський / © Getty Images

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В Польщі провели соціологічне опитування щодо ставлення президента України Володимира Зеленського до країни та її громадян. Згідно з результатами, більше як половина людей вважає, що український лідер негативно ставиться до них.

Про це повідомляє Polsatnews.

Результати опитування

Згідно з дослідженням Uniter Surveys, проведеним на замовлення Wirtualna Polska, 58,3% респондентів вважають ставлення Зеленського до Польщі повністю негативним. Протилежної думки дотримуються 30,1% опитаних. Ще 11,6% — не визначилися.

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Серед тих, хто оцінює ставлення українського президента негативно, 33,7% обрали варіант «скоріше негативне», а 24,6% — «однозначно негативне».

Позитивним ставлення Зеленського до Польщі вважають 30,1% учасників опитування, з них 27,4% — «скоріше позитивне», а 2,7% — «безумовно позитивне».

Опитування також виявило помітні політичні розбіжності. Серед виборців правлячої коаліції переважає більш позитивна оцінка — 41% вважають ставлення Зеленського до Польщі добрим, тоді як 39% — негативним.

Натомість серед прихильників опозиційних сил (зокрема PiS, Konfederacja та інших) домінує критична позиція: 83% респондентів вважають ставлення українського президента до Польщі негативним.

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Раныше президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На його думку, «поріг болю» польського суспільства був перевищений. Причиною такого кроку він назвав рішення України щодо присвоєння одному з військових підрозділів назви, пов’язаної з УПА, яке у Польщі сприйняли як історично чутливе та неприйнятне для частини суспільства.

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