У Польщі пояснили, коли насправді Україна зможе випускати власні ракети Patriot: реальні терміни

Очільник Міноборони Польщі назвав терміни створення українських ракет Patriot / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оцінив, що виробництво ракет Patriot в Україні займе тривалий час.

Про це передає польське видання РАР.

Він нагадав, що Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

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На запитання про роль Польщі в оголошеному виробництві в Україні, Косіняк-Камиш відповів, що наразі передавання обладнання Україні без участі Польщі не здійснюється.

«Наша країна входить до чотирьох країн НАТО — окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди — яким в Анкарі надано статус країни, до якої можуть бути передані технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут», — додав він.

Коли його запитали, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, він оцінив, що це «багатотижневий» процес. (Зауважимо, що деякі українські ЗМІ неправильно переклали слова польського міністра, вказавши, що ракети зроблять за кілька тижнів).

«Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, які навіть не захищають Сполучені Штати, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції», — заявив він.

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Нагадаємо, що сьогодні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.

У Міноборони України оцінили, чи зможе Україна виготовляти ракети для Patriot.

Натомість WSJ та експерти, коментуючи виробництво перехоплювачів до Patriot в Україні, попередили, що перша готова одиниця зможе зійти з конвеєра щонайменше через рік-півтора, не раніше.

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