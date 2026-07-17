У Польщі різко зросла ненависть до українців: через ворожість почались масові напади

Варшава. / © Associated Press

Реклама

Дані Головного управління Національної поліції Польщі свідчать про те, що масштаби агресії проти українців у країні від початку 2026-го значно зросли.

Про це йдеться у статті Rzeczpospolita.

Зазначається, що кількість заяв від громадян України про «злочини на ґрунті ненависті» значно зросла. За даними Головного управління поліції, лише за першу половину 2026-го було подано подали 180 таких заяв.

Реклама

Водночас весь 2025 рік було зареєстровано 275 звернень, а у 2024-му — 267. Таким чином, лише за шість місяців цього року кількість заяв уже перевищила половину торішнього показника. Це на понад 30% більше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики зауважують: якщо ця тенденція збережеться, до кінця року кількість таких звернень може зрости приблизно до 360. Це може стати найвищим показником за останні роки.

«Однак надані цифри стосуються зареєстрованих повідомлень, а не „виявлених злочинів“. Головне управління поліції підраховує кількість підтверджених повідомлень та кількість тих, які зрештою класифікуються як злочини на ґрунті ненависті», — йдеться у матеріалі.

Соціолог і президент Інституту громадських справ Яцек Кухарчик вважає, що «токсична атмосфера», яка оточує українців у Польщі, поширюється із заяв політиків і інтернету в реальний світ, а також посилюється «російськими тролями. Крім того, з його слів, дехто навіть вважає напади на українців» джерелом гордості».

«Я припускаю, що ця статистика не відображає всієї правди. Зазвичай вважається, що злочини на ґрунті ненависті недостатньо повідомляються. Деякі жертви не хочуть повідомляти про злочин, бо просто бояться», — каже він.

Реклама

Агресія та мова ворожнечі

Союз українців у Польщі провів «Моніторинг мови ворожнечі» за 2024-2025 роки та підготував звіт, автори якого доводять, що нічого не відбувається без причини. Динаміка антиукраїнської мови ненависті та злочинів має хвилеподібний характер і, перш за все, визначається перебігом подій та політичних і соціальних процесів.

Асоціація «Демагог» та Інститут моніторингу ЗМІ підрахували, що від квітня по липень 2026 року у польському Інтернеті було виявлено 94 тис. антиукраїнських постів із загальним охопленням понад 32 млн контактів.

Втім, 2026-й виявився ще складнішим у польсько-українських відносинах. Зокрема, взаємна ворожнеча знову загострилася через Волинське питання, рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з батальйонів звання «Героїв УПА» та його позбавлення польським лідером Каролем Навроцьким ордена Білого орла.

Нещодавнє липневе опитування IBRiS, проведене на замовлення «Rzeczpospolita», показало, що питання УПА змінило наше ставлення до українців, які проживають у Польщі: 33,6% респондентів вказали на зміну настроїв на гірше, 1,8% на краще, а 60,7% залишилися незмінними.

Реклама

Більше половини респондентів (56%) звинуватили Володимира Зеленського у нинішній кризі. Кожен п’ятий респондент (20%) вважав, що президенти України та Польщі винні в рівній мірі, і майже такий самий відсоток (19,7%) звинуватив президента Кароля Навроцького.

З якими нападами у Польщі стикаються українці

Громадяни України звертаються до поліції через різні випадки — від образ і погроз до фізичних нападів та проявів мови ворожнечі.

Серед останніх резонансних інцидентів — агресія щодо двох неповнолітніх дівчат в автобусі у Бєльсько-Бялій. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як чоловік ображав українських дівчат-підлітків, погрожував їм, вимагав «забиратися в Україну». Його заарештували та звинуватили у публічній образі за національністю.

На початку липня в Познанському економічному університеті двоє чоловіків використали свої мобільні телефони, щоб записати на відео українку, ставлячи їй запитання, серед іншого, про Степана Бандеру.

Реклама

У травні група 15-18-річних юнаків напала на трьох українських підлітків на Свєнтокшиському мосту у Варшаві та обзивала їх вульгарними образами. У 16-річного українця Артема діагностували перелом черепа.

Кримінолог Брунона Голіста пояснив, що у початковий період напливу українців після початку війни переважали позитивні почуття до них, але «зараз агресія та ненависть стають дедалі поширенішими».

Українці в Польщі — останні новини

Від 1 вересня 2026 року українські школярі в Польщі навчатимуться за загальними правилами, які діють для всіх іноземних учнів. Таким чином, 2025/2026 навчальний рік став останнім, коли для дітей, які виїхали до Польщі через повномасштабну війну в Україні, діяли спеціальні освітні пільги та спрощені правила навчання.

У Польщі зафіксували зниження рівня підтримки подальшої військової допомоги Україні. Згідно з даними дослідження, 52,2% опитаних поляків виступають за те, щоб країна продовжувала надавати Україні військову допомогу. Водночас 45,2% респондентів вважають, що Польща не повинна цього робити. Ще 2,5% не змогли визначитися зі своєю позицією.

Реклама

Новини партнерів