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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
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2 хв

У Польщі викрали двох українців і утримували їх у підвалі: шокувальні деталі

Двох молодих українців викрали у Вроцлаві, а потім утримували в полоні в підвалі місцевого закладу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Поліція Польщі.

Поліція Польщі. / © Associated Press

У місті Вроцлав (Польща) наприкінці травня викрили двох 20-річних українців. Підозрювані у цьому злочині намагалися вибити з них гроші.

Про це повідомило видання RMF FM.

За даними поліції, одного громадянина України заманили до внутрішнього двору на одній з вулиці Вроцлава, а іншого – на парковку. Спочатку їх заманили до автомобіля, а пізніше відвезли до підвалу ресторану у Старому місті. 

Викрадачі погрожували та вдавались до фізичної розправи. Вони вимагали, аби їм надали паролі до банківських додатків, а також, щоб українці позичати гроші у друзів.

Поліція встановила особи та згодом заарештувала чотирьох викрадачів. Ними виявилися громадяни Казахстану, України та Тунісу, віком від 25 до 30 років.

У поліції повідомили, що їм пред'являть звинувачення у пограбуванні, вимаганні та нападі. Усіх чотирьох взяли під варту. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше з Польщі через "вульгарність" примусово депортували 45-річну українку. Їй також на 5 років заборонили в’їзд до зони Шенгену. Вона нібито порушувала громадський порядок, часто влаштовувала сімейні сварки, перебуваючи під впливом алкоголю. До неї застосовували різні правові заходи. Зокрема, штрафи і судові провадження.

Також Польща депортувала українця через сома, який було виловлено із озера Балатон у районі Гоцлав. Чоловікові висунуто звинувачення у двох злочинах: у незаконній риболовлі у внутрішніх водоймах, а також у жорстокому поводженні із рибою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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