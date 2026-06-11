У Польщі викрали двох українців і утримували їх у підвалі: шокувальні деталі

Поліція Польщі. / © Associated Press

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У місті Вроцлав (Польща) наприкінці травня викрили двох 20-річних українців. Підозрювані у цьому злочині намагалися вибити з них гроші.

Про це повідомило видання RMF FM.

За даними поліції, одного громадянина України заманили до внутрішнього двору на одній з вулиці Вроцлава, а іншого – на парковку. Спочатку їх заманили до автомобіля, а пізніше відвезли до підвалу ресторану у Старому місті.

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Викрадачі погрожували та вдавались до фізичної розправи. Вони вимагали, аби їм надали паролі до банківських додатків, а також, щоб українці позичати гроші у друзів.

Поліція встановила особи та згодом заарештувала чотирьох викрадачів. Ними виявилися громадяни Казахстану, України та Тунісу, віком від 25 до 30 років.

У поліції повідомили, що їм пред'являть звинувачення у пограбуванні, вимаганні та нападі. Усіх чотирьох взяли під варту. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше з Польщі через "вульгарність" примусово депортували 45-річну українку. Їй також на 5 років заборонили в’їзд до зони Шенгену. Вона нібито порушувала громадський порядок, часто влаштовувала сімейні сварки, перебуваючи під впливом алкоголю. До неї застосовували різні правові заходи. Зокрема, штрафи і судові провадження.

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Також Польща депортувала українця через сома, який було виловлено із озера Балатон у районі Гоцлав. Чоловікові висунуто звинувачення у двох злочинах: у незаконній риболовлі у внутрішніх водоймах, а також у жорстокому поводженні із рибою.

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