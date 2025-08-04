У Польщі заговорили про скасування безвізу: в Україні прокоментували

Закордонний паспорт.

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Інформація про нібито намір Польщі скасувати безвізовий режим з Україною не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО.

"Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - наголосили у ЦПД.

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Зазначається, що безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення, яке було запроваджено всіма країнами ЄС, що входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу.

Заява Польщі про скасування безвізу

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявив, що Варшава планує відновити візовий режим із країнами, громадяни яких найчастіше порушують закон та скоюють злочини. Нібито перелік таких країн вже формується. Насамперед розглядається можливість поширення повного візового обов’язку на громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії.

Тим часом один із лідерів ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, що Польща може повернутися до візового режиму ще й з Україною. З його слів, цього хотіли б “неофіційно співробітники поліції та спецслужб”. Його заява прозвучала на тлі затримання в Сопоті громадянина України за підозрою у плануванні замаху на об’єкти інфраструктури.

Дата публікації 20:49, 27.07.25 Кількість переглядів 30 Терміново для біженців у Польщі, Німеччині й Чехії - важливі зміни вже з наступного року!