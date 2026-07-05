У Польщі заявили про можливе таємне передавання Україні ракет до Patriot

Кшиштоф Босак / © Associated Press

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Польський уряд міг таємно від парламента передати Україні ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак.

З його слыв, йдеться про ракети для систем Patriot, яких Польща потребує для власної протиповітряної оборони. Вони здатні перехоплювати російські «Іскандери», що можуть загрожувати Польщі з боку Калінінградської області.

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«У нас є дуже тривожна інформація про те, що уряд таємно від парламенту відправив в Україну ракети Patriot. Якщо це правда — скандал», — сказав політик.

Нагадаємо, західні лідери ухвалили рішення про розширення військового виробництва в Україні. Сполучені Штати та європейські держави домовилися надати Києву спеціальні ліцензії для виготовлення сучасних систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності.

Військовий експерт Сергій Грабський заявляв, що Україна відчуває труднощі зі збиттям великої кількості балістики, яку зокрема ворог спрямував під час попередньої масованої атаки.

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