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У Польщі затримали українку за перевезення нелегалів із Афганістану
Польська поліція зупинила автівку громадянки України за 20 км від кордону з Білоруссю — у салоні було п’ятеро афганців.
У Польщі за сприяння нелегальним мігрантам, що перетнули кордон з Білорусі, затримали громадянку України.
Про це повідомило управління поліції у місті Гайнувка, передає «Європейська правда».
У селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.
Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які «автостопили», і погодилась підвезти їх.
Потім вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
Раніше ТСН.ua писав, що зміниться для українських біженців з приходом до влади нового президента Польщі.