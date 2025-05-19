У Польщі затримали українку за перевезення нелегалів із Афганістану

Громадянці України загрожує до восьми років позбавлення волі / © із соцмереж

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У Польщі за сприяння нелегальним мігрантам, що перетнули кордон з Білорусі, затримали громадянку України.

Про це повідомило управління поліції у місті Гайнувка, передає «Європейська правда».

У селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.

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Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які «автостопили», і погодилась підвезти їх.

Потім вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Раніше ТСН.ua писав, що зміниться для українських біженців з приходом до влади нового президента Польщі.