У польському Сеймі анонсували кардинальні зміни у відносинах з Україною

Наступного тижня у Польщі сформують новий уряд на чолі з Дональдом Туском.

Новий польський уряд, який парламентська коаліція сформує наступного тижня, значно змінить політику щодо України, але не у контексті цілей, які залишаються незмінними, а способами побудови відношень.

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Про це заявив заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії “Польща 2050” Павел Залевський, передає Укрінформ.

"Дуже сильно зміниться (політика щодо України - ред.). Але не тому, що зміниться ціль, адже вона залишатиметься такою ж — військова підтримка України, допомога у відбудові України, підтримка України на шляху до ЄС та НАТО. Проте зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися", - заявив Залевський.

Він зазначив що новий уряд використовуватиме всі європейські інструменти, щоб уникати кризи у відношеннях, які мали і мають місце, зокрема через експорт української сільськогосподарської продукції та протест польських перевізників на кордоні.

"Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо у змозі передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом",- наголосив політик.

Залевський заявив, що кризу з зерном можна владнати, якщо значно збільшити пропускну здатність транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього необхідно побудувати відповідну інфраструктуру, зокрема морські термінали.

Щодо ситуації з блокуванням кордону польськими перевізниками, то депутат впевнений, що кризу модна вирішити, якщо обидві країни будуть мати рівні можливості.

Залевський заявив, тло потенційний новий премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сам буде вирішувати, коли відвідати Київ у якості голови уряду, проте перший свій візит він планує до Брюсселю.

"І це дуже важливо з погляду українсько-польських відносин, оскільки чим сильнішою є позиція Польщі в ЄС і міцнішим вплив Польщі на європейську політику, тим це краще для Києва", - переконаний Залевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що євродепутати різко звернулися до президента Польщі Дуди і керівництва ЄС через блокаду кордону з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ вже відчувають брак постачання на фронті через блокаду кордону в Польщі.

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