У Полтаві 8-класниці влаштували у школі "дідівщину" і гноблять молодших учнів

На цькування їхніх дітей скаржаться батьки учнів 3 класу.

У Полтаві у гімназії №12 дівчата з 8 класу цькують молодших учнів. Їх без одягу виганяють на вулицю чи зачиняють в туалеті.

Про це повідомляє "Poltavske tv.

Виганяють на мороз і зачиняють в туалеті

Батьки учнів гімназії №12 скаржаться на старшокласників, бо ті цькують молодших дітей. За їхніми словами, учениці 8 класу закривають виганяють 3-класників на вулицю і тримають там без одягу, зачиняють їх в туалеті та постійно чіпляються.

"Вони викинули його за шкірку на вулицю в самій кофті й тримали там майже всю перерву. Він плакав та дуже замерз й хотів йти додому в такому вигляді. Інші дівчата стояли й дивилися у вікно, спостерігали. Вони з нього знущалися й показували непристойні жести", – розповіла мама учня третього класу Катерина Анісімова.

"Намагалися скрутити, витягнути на вулицю, порвали кофту та подряпали шию. Дівчата 8 класу попросили своїх однокласників не пускати малечу в туалет, тепер син боїться ходити в туалет", – сказала мама учня 3 класу Дар’я Карачевцева.

"Є питання до адміністрації школи, щоб вони контролювали й в школі був порядок, щоб не було булінгу цього, бо по іншому це не можна назвати. Це дійсно булінг", –говорить батько учня 3 класу Олексій Фірманюк.

Класний керівник поспілкувався з кривдницями і отримав "хуліганку"

Класний керівник 3 класу, за його словами, намагався поспілкуватися з дівчатами.

"Я зробив зауваження дівчатам, це було в учительській в присутності їхнього класного керівника. Вони вирішили, що їм не можна робити зауваження. Написали на мене заяву, а наступного дня один із батьків прийшов до мене", – повідомив класний керівник 3 класу Володимир Бойко.

Класна керівниця 8 класу говорить, що раніше проблем з учнями її класу не було, тож запевняє, що провела з дітьми профілактичну бесіду, а для з'ясування обставин у школі створили спеціальну комісію.

"За результатами цієї скарги створена комісія по розслідуванню, яка працюватиме до 29 грудня, за результатами цього службового розслідування вже будуть вживати заходи. Батьки повідомили, що учні восьмого класу цькують учнів третього класу, але факт цього ще не встановлений", – повідомила в.о. директора гімназії №12 Олена Семирот.

В результаті винним виявився класний керівник учнів 3 класу, на нього написали заяву до поліції через те, що він накричав на 8-класниць в учительській і одну з них смикнув за руку.

"У результаті даної конфліктної ситуації адміністрація надіслала звернення до поліції, також паралельно з цим звернулися батьки учениць. В ході проведення перевірки на вчителя склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", – повідомив пресофіцер поліції Полтави Василь Зуб.

Нагадаємо, що мама школярки, яку жорстоко відлупцювали підлітки у Запоріжжі на одному зі шкільних стадіонів, назвала причину конфлікту між дівчатами. Вона запевняє, що причиною побиття її доньки став не хлопець, а вкрадений телефон.

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