У Полтаві авто збило жінку з двома синами: 5-річний хлопчик загинув (фото)

У Полтаві на пішохідному переході авто збило жінку з її двома синами. Внаслідок наїзду 5-річний хлопчик загинув.

Про це повідомили у Поліції Полтавщини.

ДТП сталася 27 грудня близько 18:00 години на перехресті вулиць Європейська та Героїв АТО.

За попередньою версією слідства, 60-річний місцевий житель на автомобілі Citroën C5 наїхав на жінку із її двома малолітніми дітьми, які переходили проїзну частину по пішохідному переходу. На жаль, внаслідок наїзду від отриманих травм 5-річний хлопчик загинув на місці. Жінка та її старший 7-річний син отримали незначні тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водія затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, на Рівненщині 24-річна водійка Jeep Cherokee збила насмерть 3-річну дівчинку на очах її батьків. Смертельна аварія сталася у вівторок, 13 грудня, в Рівненському районі.

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