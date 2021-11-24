У Полтаві боржник накинувся з ножем на працівників водоканалу: поранено слюсаря

У Полтаві боржник накинувся з ножем на працівників водоканалу: поранено слюсаря

Поранений відмовився писати заяву та надавати пояснення.

У Полтавській області одного з працівників "Полтававодоканалу" під час виконання службових обов'язків, поранили ножем. Бригада саме приїхала ліквідувати незаконне підключення до мережі водопостачання.

Про це повідомляє poltavske.tv.

Інцидент стався 23 листопада у Полтаві у селищі Дублянщина. Під час виїзду у приватний сектор поранили слюсаря "Полтававодоканалу".

Працівники проводили планові роботи щодо відключення боржників, на вулиці Безвірницькій. Там вони виявили незаконне підключення до мережі водопостачання. Власник домогосподарства відреагував неадекватно і поранив ножем слюсаря.

Чоловіка забрали до лікарні.

За словами речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба, до поліції про напад повідомив колега потерпілого. Проте коли правоохоронці прибули на виклик, виявилося, що поранений відмовився писати заяву та надавати пояснення, тож кримінальне провадження за цим фактом не відкривали.

Триває перевірка.

Нагадаємо, що у Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі. Подія сталася в Оболонському районі столиці.

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