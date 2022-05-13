У Полтаві через відсутність пального комунальні автобуси не виходять на рейси

У Полтаві через проблеми з пальним громадський транспорт у місті працює не у повному складі.
За словами мера, у п'ятницю, 13 травня, на автодороги міста вийшли 48 тролейбусів, які забезпечували мешканців міста перевезенням.
Про це повідомив мер Полтави Олександр Мамай.
"Так, комунальні автобуси не виходять на маршрути у зв'язку з відсутністю пального. У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та ТрО комунальним транспортом. Учора на виконкомі було ухвалено рішення про дозвіл на закупівлю пального за тими цінами, які є нині, і які змінюються щодня", - написав посадовець.
Також Мамай попередив перевізників, якщо ті надумають піднімати ціни на перевезення, то з ними будуть розбиратися як з мародерами. У воєнний стан за мародерство можуть ув'язнити.
"Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто буде власноруч підіймати ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як з мародерами", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, від понеділка у Харкові відновлюється робота наземного громадського транспорту. На рейси вийдуть 4 трамвайні, 8 тролейбусних та 25 автобусних маршрутів.
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