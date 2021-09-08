У Полтаві чоловік намагався втопити викрадений електросамокат у ванній, але затопив сусідів

У Полтаві чоловік намагався втопити викрадений електросамокат у ванній, але затопив сусідів

Наразі самокат вже доступний для катання.

У Полтаві чоловік викрав електросамокат, а потім намагався втопити його у ванні своєї квартири. Таким чином він намагався приховати злочин. Втім, чоловік затопив квартиру сусідів.

Про це повідомляє "Полтавське телебачення".

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За інформацією місцевого видання Kolo.news, чоловік взяв електросамокат в оренду в центрі міста біля підземного переходу, а знайшли його за координатами в одному з провулків міста.

Коли працівники приїхали на місце та почали пошуки, вони побачили чоловіка, який вивозив самокат з під'їзду.

"Вийшло так, що наша група приїхала на місце, де знаходить трекер цього самокату. Вони почали обшукувати територію та побачили, що з під’їзду чоловік вивозить цей самокат. Як з’ясовувалося чоловік притяг самокат додому, набрав повну ванну води та намагався втопити цей самокат", – розповіла менеджерка зв’язків з громадськістю охоронної служби Юлія Вербицька.

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Також виявилося, що зловмисник затопив сусідів, бо вирішив набрати повну ванну, щоб занурити транспорт і таким чином, вивести з ладу прилад GPS, який передає сигнал про його місце перебування.



"Є залиття квартири, ми швидко зреагували та перекрили воду. Волога потрапила поверхом нижче. Але мешканці все з’ясували самостійно й жодних проблем немає", – сказав голова правління ОСББ "Альтанка 4" Сергій Машковський.

В охоронній компанії кажуть, що з самокатом все добре, він не потонув. Фахівці провели техогляд, й на ньому вже катаються інші люди.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області нетвереза жінка влаштувала дебош і побилася з правоохоронцями. Інцидент стався через самокат.

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