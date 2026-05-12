У Полтаві чоловік під час сварки відрубав дружині пальці
У Полтаві стався жорстокий випадок домашнього насильства. У приватному будинку під час конфлікту 51-річний чоловік скалічив свою 38-річну дружину.
У Полтаві поліція затримала чоловіка, який під час сімейної сварки відрубав своїй дружині пальці.
Про це повідомили у поліції.
«Під час конфлікту чоловік завдав тілесні ушкодження дружині. У потерпілої ампутовано два пальці. З місця події вилучено речові докази», — йдеться у повідомленні відомства.
Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
