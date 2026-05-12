У Полтаві чоловік під час сварки відрубав дружині пальці

Поліція здійснює розслідування

У Полтаві поліція затримала чоловіка, який під час сімейної сварки відрубав своїй дружині пальці.

Про це повідомили у поліції.

«Під час конфлікту чоловік завдав тілесні ушкодження дружині. У потерпілої ампутовано два пальці. З місця події вилучено речові докази», — йдеться у повідомленні відомства.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині 72-річний чоловік у колишній школі, де поселили ВПО, влаштував розправу над сусідами, використавши сокиру та молоток. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро осіб.

