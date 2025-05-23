ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У Полтаві чоловік зґвалтував на березі річки хлопчика і знімав це на відео

Зловмисник, який зґвалтував дитину, вислухав вирок. Чоловік не визнав своєї провини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Полтаві судили чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика. Підсудний знімав свої дії на мобільний телефон. Згодом зловмисник розповсюдив відзняті фото серед своїх знайомих.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури,

Зазначається, що у суді першої інстанції доведено, що влітку 2022 року мешканець Харківської області приїхав до Полтави та на березі річки зґвалтував 13-річного хлопчика.

«Провину у скоєнні злочину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою», — додали правоохоронці.

Чоловіка було визнано винним у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, а також зберіганні, виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Його засуджено на 11 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей, строком на два роки.

Нагадаємо, у Тернопільській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який у сільському магазині чіплявся до неповнолітніх дівчат, демонструючи їм свій статевий орган.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie