У Полтаві чоловік зґвалтував на березі річки хлопчика і знімав це на відео

Зловмисника затримано / © Associated Press

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У Полтаві судили чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика. Підсудний знімав свої дії на мобільний телефон. Згодом зловмисник розповсюдив відзняті фото серед своїх знайомих.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури,

Зазначається, що у суді першої інстанції доведено, що влітку 2022 року мешканець Харківської області приїхав до Полтави та на березі річки зґвалтував 13-річного хлопчика.

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«Провину у скоєнні злочину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою», — додали правоохоронці.

Чоловіка було визнано винним у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, а також зберіганні, виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Його засуджено на 11 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей, строком на два роки.

Нагадаємо, у Тернопільській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який у сільському магазині чіплявся до неповнолітніх дівчат, демонструючи їм свій статевий орган.