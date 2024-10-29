У Полтаві депутат знепритомнів під час слідчих дій БЕБ: деталі з фото

Слідчі дії були проведені у межах кримінальної справи щодо закупівлі дронів у грудні 2023 року.

Депутат Полтавської міськради, голова фракції "За Майбутнє" Євген Дикань знепритомнів під час слідчих дій працівників Бюро економічної безпеки у справі щодо закупівлі дронів за завищеними цінами.

Про це повідомляє Інтернет-видання "Полтавщина".

У Полтаві 29 жовтня працівники Територіального управління БЕБ у Полтавській області та поліція зупинила автомобіль Tesla, яким керував Дикань. За інформацією видання, працівники БЕБ у межах кримінального провадження намагалися вилучити смартфон депутата та певні документи.

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Дикань заявив журналістам, що став жертвою в "розбірках" між правоохоронцями та нардепом Юрієм Шаповаловим, на якого в цей момент відбувається "медіа-накат".

В якийсь момент Дикань знепритомнів та впав на бруківку. В цей час до місця події під’їхала "швидка", куди перемістили депутата.

Адвокати депутата не змогли повідомити про кримінальну справу, в межах якої відбувалися слідчі дії. Про це не повідомили і працівники БЕБ, які складали протокол.

Однак журналісти видання "Полтавщина" з’ясували, що слідчі дії щодо Диканя були проведені у межах кримінальної справи щодо закупівлі дронів у грудні 2023 року. Йдеться про переплату оборонним департаментом міськради щонайменше 9 млн грн за результатами тендера з постачання для військових 170 дронів трьох типів на 38,9 млн грн.

Повідомляється, що суд дозволив слідчим БЕБ вилучити інформацію, яка зберігається на телефонах низки осіб. Скоріш за все, один з абонентів – це Дикань.

Депутат Полтавської міськради Євген Дикань знепритомнів під час слідчих дій / Фото: видання "Полтавщина"

Депутат Полтавської міськради Євген Дикань знепритомнів під час слідчих дій / Фото: видання "Полтавщина"

Депутат Полтавської міськради Євген Дикань знепритомнів під час слідчих дій / Фото: видання "Полтавщина"

До слова, від початку повномасштабної війни в Україні було ухвалено майже 7 000 вироків для корупціонерів, однак лише 1,5% з них отримали покарання у вигляді ув'язнення.

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