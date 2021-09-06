Педагоги отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає.
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох вчителів школи №11.
Про це повідомляє поліція області.
"За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 міста Полтави слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що фігурантку затримано.
Як пише "УНІАН", начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв, повідомив, що подія сталася сьогодні, 6 вересня, о 10:00 на території школи.
За його інформацією, до навчального закладу зайшла невідома дівчина, яка з арбалета поранила двох вчителів. Педагоги отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмовано руку, у іншої – тулуб. Їм надана медична допомога, розповів Сулаєв.
Він додав, що поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Наразі перевіряється інформація про те, що дівчина раніше навчалася в цій школі і має образу на вчителів. Дівчина надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.
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