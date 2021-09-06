У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох вчителів школи

Педагоги отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає.

У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох вчителів школи №11.

Про це повідомляє поліція області.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 міста Полтави слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що фігурантку затримано.

Як пише "УНІАН", начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв, повідомив, що подія сталася сьогодні, 6 вересня, о 10:00 на території школи.

За його інформацією, до навчального закладу зайшла невідома дівчина, яка з арбалета поранила двох вчителів. Педагоги отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмовано руку, у іншої – тулуб. Їм надана медична допомога, розповів Сулаєв.

Поліція Полтавської області

Він додав, що поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Наразі перевіряється інформація про те, що дівчина раніше навчалася в цій школі і має образу на вчителів. Дівчина надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.

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