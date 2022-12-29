У Полтаві двоє небезпечних злочинців втекли із психіатричної лікарні: їхні прикмети та фото

У Полтаві із психіатричної лікарні втекли двоє чоловіків, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі втікачів розшукують правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Інформація про їхню втечу надійшла правоохоронцям вночі 29 грудня. На момент зникнення злочинці були в спеціалізованому одязі.

Зазначається, що один із засуджених скоїв умисне вбивство та крадіжку, інший отримав покарання за держзраду. Наголошується, що особи небезпечні та агресивні.

Прикмети злочинців:

Сторчоус Владислав Олександрович, 20.05.1995 року народження, худорлявої статури, чорне коротке волосся, зріст - 172 см. На вигляд - 25 років.

Його засуджено за статтею про державну зраду. Чоловік зареєстрований у с. Мошни, Черкаській області.

Тополя Олександр Олексійович, 04.03.2001 року народження, худорлявий, коротке чорне волосся, зріст - 160 см. На вигляд 20-22 роки.

Чоловіка засуджено за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та частиною 4 статті 185 (крадіжка). Він зареєстрований у с. Полонисте, Кіровоградській області.

Фото: Поліція Полтавської області

Фото: Поліція Полтавської області

Поліція закликає громадян, які бачили втікачів або мають іншу інформацію, що допоможе пришвидшити їхній розшук та затримання, негайно поінформувати за номерами телефонів: (0532) 51-77-28, (095) 705-91-03 або 102.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області з виправної колонії втік засуджений.

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