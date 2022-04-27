У Полтаві лунали вибухи - голова ОВА розповів, що сталося (фото)

У Полтаві, де увечері 26 квітня чули вибухи, знайшли гранатомет РПГ-22.

У Полтаві пізно увечері 26 квітня надійшло повідомлення про вибух. На місці знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22".

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, інцидент стався на провулку Ломаного у Полтаві . Про вибух повідомили місцеві мешканці близько 23:00.

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Небезпечний предмет вилучили правоохоронці. Дані про інцидент внесені до ЄРДР, тривають слідчі дії. Ситуація під контролем.

"Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення або у вас є відомості, що допоможуть пришвидшити розкриття цього злочину, просимо надати їх до поліції за номерами: (0532) 51-77-55 (чергова частина Полтавського районного управління поліції), 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом", - закликав Лунін місцевих мешканців.

Нагадаємо, у Полтаві ввечері 26 квітня пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, їх було щонайменше два.

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